Modellenbureaus in de rij voor Friese Pinkpophunk

,,Het was wel even druk de afgelopen dagen’’, vertelt Boy nuchter over zijn plotselinge beroemdheid. ,,Ik ben veel benaderd via social media en vandaag begon het hele plaatje: kranten, radio-interviews, het is allemaal lastig te geloven. Als ik de reacties op m’n foto zie denk ik de hele tijd: ‘Ben ik dit nou echt?’.’’



Ook de modellenbureaus bleven niet achter. Zij zien de Friese hunk wel zitten. ,,Ik weet niet precies hoeveel, maar ik ben al benaderd door meerdere bureaus’’, zegt hij. Of hij daadwerkelijk een modellencarrière ambieert weet hij echter nog niet. ,,Ik laat het allemaal even bezinken voorlopig en dan zien we wel wat er gebeurt.’’