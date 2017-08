Misbruikrel treft kerk Kruiningen in de ziel

Afluisterapparatuur in de auto van de dominee, politie die patrouilleert rond de kerk. Kruiningen is in de ban van 'refogate'. ,,Dit zijn maffiatoestanden."

De deuren van de gereformeerde kerk in Kruiningen staan wijd open. Eventjes dan, want de koster voorziet de deurpost van een frisse lik verf. Praten wil hij niet: ,,Ik heb zwijgplicht.'' Praten over 'de rel' wordt niet gewaardeerd binnen de gemeente. Desondanks heeft 'iedereen' in het dorp het erover, zegt een inwoonster. Dat wil zeggen: onder elkaar. Naar buiten toe blijft het ijzingwekkend stil. ,,Het gaat om machtsspelletjes. Om list en bedrog'', zegt de vrouw met misprijzen. ,,Je weet niet meer wie je kan vertrouwen. Er worden leugens verspreid.''

Het conflict houdt Kruiningen al maanden in zijn greep. Afgelopen maandagavond volgde een nieuw dieptepunt. Onder de auto van dominee Gerrit Bredeweg werd een verdacht apparaat aangetroffen. Het gaat om volg- en afluisterapparaten, zegt zijn advocaat Peter den Boef. ,,Dit zijn maffiatoestanden.''

Uienhandelaar

Quote Weet u wat ook meespeelt? Dat het een grote familie is. De Jansens hebben twaalf kinderen. Dat betekent dat ze van God gezegend zijn. En daar gaan ze prat op Inwoner van Kruiningen De kwestie heeft de Gereformeerde Gemeente verdeeld in twee kampen: dat van uienhandelaar Henk Jansen en dat van dominee Bredeweg. Gelogen wordt er, van beide kanten, zegt een oudere vrouw op een fiets, met een stem die bol staat van emotie. ,,Gisteren heb ik een slaappil moeten nemen omdat ik ervan wakker lig. Het ergste vind ik dat ze hiermee afbreuk doen aan de kerk en aan God. Die Jansen zorgt al jaren voor problemen binnen de gemeente. De vorige predikant kon hem nog op zijn plaats zetten, maar toen de nieuwe kwam, probeerde Jansen weer terrein te winnen. Weet u wat ook meespeelt? Dat het een grote familie is. De Jansens hebben twaalf kinderen. Dat betekent dat ze van God gezegend zijn. En daar gaan ze prat op.''

Maar uienhandelaar Jansen heeft een eveneens een kinderrijke tegenspeler, verklaren meerdere mensen. Dat is Sinke, van de Sinkegroep: sloper, aannemer, transport, recycling en grondverzet. Hij is op de hand van de dominee. Bijna een halve eeuw al zouden de families elkaar in de haren zitten. En ook de familie Sinke is machtig. ,,Kijk maar om u heen. Overal zie je Sinke staan'', verklaart Arie van Meerwijck, die als enige met naam en toenaam in de krant durft. Bij Sinke kon niemand commentaar geven.

Naar schatting een derde van de inwoners is niet kerkelijk. 'Refogate' wordt de kwestie besmuikt lachend genoemd. Het begon al in april, toen bekend werd dat Henk Jansen (vooraanstaand kerkenraadslid) de Gereformeerde Gemeente voor de rechter daagt. Reden: dominee Gerrit Bredeweg heeft hem - naar zijn zeggen valselijk - beschuldigd van seksueel misbruik van een nicht.



Het vermeende slachtoffer zelf ontkent het misbruik, maar toch besluit de kerkenraad Jansen vergaande tuchtmaatregelen op te leggen. Zo mag hij niet meer deelnemen aan het Heilig Avondmaal en mag hij geen kerkelijk ambt meer bekleden. Dat laat Jansen niet op zich zitten. Hij stapt naar de wereldlijke rechter. Schokkend, oordeelt de kerkgemeente: zulke zaken horen binnenshuis te worden gehouden. Hoewel officieel steeds gefocust wordt op de juiste toepassing van het kerkrecht en het vermeende misbruik, is voor insiders wel duidelijk dat hier meer speelt: een spel om de macht. In essentie zou het gaan tussen de even invloedrijke als kinderrijke families Sinke en Jansen. Na een handgemeen tussen vóór- en tegenstanders van Bredeweg besluit de politie eind juli extra te surveilleren rond de kerk.

Gods molens

De paar gemeenteleden die wél hun mond opendoen, zijn het over één ding roerend eens: het grootste slachtoffer is de kerkgemeenschap zelf. De oude dame op de fiets, met tranen in de ogen: ,,Dit heeft niks met het geloof te maken. Maar ze vergeten iets: er staat er één boven hen en dat is de Heer. Gods molens draaien langzaam maar zeker. Hun straf zal komen.''

Wonderbaarlijk verhaal

,,Ik vind het een zeer wonderlijk verhaal." Dat zegt Piet Jansen, die het woord voert namens broer Henk en de rest van de familie, over de vondst van wat volgens de dominee en zijn advocaat wel eens afluister- of volgapparatuur kan zijn. ,,Wij hebben hierover gesproken in de familie en ik kan zeggen dat mijn broers er helemaal niets mee te maken hebben", stelt Piet. ,,Het lijkt eerder een grap van iemand die aandacht wil.''