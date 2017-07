Minuscuul veertje in halsslagader kan beroerte voorkomen

‘Ik heb mijn leven terug’

Terwijl je begin 40 bent, al leven als een zieke oude man. Stefan Willemsen uit Vaassen, nu 46 jaar, weet precies wat de effecten van een te hoge bloeddruk kunnen zijn. Zijn geliefde werk bij de wasserij moest hij opgeven. Zijn sociale leven bestond niet meer. Pendelend tussen bank en bed, met als enige afwisseling af en toe een boodschap in de supermarkt. ,,De vermoeidheid was zo erg dat ik nauwelijks nog de deur uit kwam.” Bij de huisarts bleek een hoge bloeddruk ook de rest van zijn klachten te verklaren: wazig zien, een gejaagd gevoel. De specialist in Apeldoorn raadde hem aan minder zout te eten en bloeddrukverlagers te gebruiken. Maar het hielp voor geen meter, zegt Willemsen. ,,Mijn bloeddruk bleef torenhoog, tot wel 220 bovendruk.” Een gezonde bovendruk is 120. Het leek uitzichtloos, zelfs levensgevaarlijk. ,,Je weet dat de kans op een beroerte of hartinfarct hartstikke groot is.”

Tot het belletje met het UMC Utrecht, twee jaar geleden: hij komt in aanmerking voor een experimentele behandeling: een veertje in de halsslagader. Willemsen: ,,Als-ie erin zit, kan hij er niet meer uit, waarschuwde de dokter. Maar dat maakte me niet uit: alles om weer beter te worden.”

De ingreep was een fluitje van een cent, aldus de 46-jarige. En meteen gaat het beter: ,,Fantastisch, echt fantastisch”, zegt hij overtuigd. De vermoeidheid daalt, zijn zicht is minder wazig. En al snel kan hij toe met minder medicatie, waardoor hij ook fitter wordt. Inmiddels staat hij weer halve dagen in de wasserij, gaat hij uit en geniet. ,,Ik heb mijn leven terug.”