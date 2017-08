Miljoen kijkers zien Feyenoord Johan Cruijff Schaal winnen

Automobilist Emmen sleurt agente meters mee en vlucht weg

2:25 Een agent is zaterdagavond gewond geraakt toen ze op een melding in Emmen was afgegaan en eenmaal ter plaatse werd aangereden. Ze werd meegesleurd door de auto en raakte gewond aan haar gezicht, meldt de politie. Een andere agent loste daarop een schot op de auto, die ervandoor ging.