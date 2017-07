Miljardair betaalt boetes foutparkerende bezoekers

De steenrijke zakenman Hans Melchers is woest op de gemeente Berkelland. Bezoekers van zijn kasteelmuseum MORE in Ruurlo worden op de bon geslingerd, terwijl de gemeente weigert het aantal parkeerplaatsen te vergroten. Melchers spant een rechtszaak aan en betaalt ondertussen de parkeerbonnen van zijn bezoekers.

Zijn museum is sinds eind juni open. Melchers kocht eerder een stuk grond bij het kasteel en vormde dat om tot een parkeerplaats voor zo'n tachtig auto's. Maar dit is bij lange na niet genoeg. Bij het NS-station Ruurlo en in het centrum kunnen bezoekers hun auto gratis parkeren en dan met een speciaal wagentje naar het museum vervoerd worden.

Onrecht

Quote De gemeente denkt misschien: die Melchers heeft toch centen zat, laat die het maar regelen Hans Melchers Ondanks deze oplossing wil Melchers toch dat de gemeente meer parkeerplekken bij het museum bouwt. ,,De gemeente denkt misschien: die Melchers heeft toch centen zat, laat die het maar regelen. Maar dat gebeurt niet. We zijn al lang in gesprek geweest en de gemeente laat het gewoon lopen. Tegen dit soort onrecht kan ik niet en daarom ga ik een rechtszaak beginnen. Ik bespeur echt onwil bij de gemeente Berkelland'', fulmineert Melchers.

Berkelland zegt het te betreuren dat de aanloopproblemen niet in goed constructief overleg kunnen worden opgelost. Maar in de verklaring meldt de gemeente ook dat het 'in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het museum is om voor voldoende parkeerplaatsen te zorgen'.