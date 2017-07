MH17: 'Drie jaar geleden, maar het voelt als gisteren'

De pijn, de emoties, het verdriet. Het voelt alsof de tijd stil heeft gestaan, aldus Evert van Zijtveld. Zijn zoon Robert-Jan, dochter Frederique en zijn schoonouders stapten die bewuste 17 juli 2014 op luchthaven Schiphol in het vliegtuig van Malaysia Airlines. Bestemming Kuala Lumpur, maar het toestel werd halverwege uit de lucht geschoten. Alle bijna driehonderd inzittenden kwamen om het leven.



,,Mijn leven is doordrenkt met vlucht MH17. Ik had een leven ervoor en een leven erna'', vertelt Van Zijtveld thuis in Vleuten. In de hal hangen grote foto's van zijn jonge kinderen. De tieners gingen in de zomervakantie samen met opa en oma op vakantie. Naast de voordeur staan altaartjes met bloemen en kaarsen en foto's van de lachende kinderen.



Van Zijtveld vindt het belangrijk om over de ramp te praten. Mede daarom is hij enkele maanden na de ramp in het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 gaan zitten, momenteel is hij voorzitter.



Van Zijtveld spreekt rationeel over zijn emoties. ,,Ik ga naar mijn werk, ik sport, ik ga naar de kerk. Maar het maakt de pijn niet minder. Het geeft geen steun. Bij rouw wordt ook weleens gevraagd of je er iets positiefs uit kan halen. Nee, dat kan ik niet. Er is geen antwoord. Mijn kinderen en schoonouders zijn vermoord. Door extremisten. In een oorlog waar ze niets mee te maken hadden.''