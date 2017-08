Met z'n allen in de file voor Max Verstappen

Terreurdreiging Rotterdam Is Jimmy een clown of een online IS-infiltrant?

7:00 Is Jimmy F., de 22-jarige Brabander die vast zit voor de terreurdreiging in Rotterdam een grappenmaker met ‘een idiote actie’ of was hij juist een online-activist die de autoriteiten wilde helpen? En daarom in contact stond met een Spaanse IS-strijder? Internetvrienden van hem beweren het laatste, maar dat is door deze krant niet te controleren.