‘Met Savannah kon je gewoon geen ruzie krijgen’

Sportief was ze ook. Bij SV Spakenburg stond ze bij de meiden in het doel. Zelf nu ze daar al even niet meer speelt, komt de klap hard aan. Het pupillenkamp dat voor komend weekeinde op de agenda stond is afgelast. Behulpzaam was ze ook, bijvoorbeeld voor de kankerbestrijding. ‘Work hard, dream big’ was een motto dat ze zelf deelde op Facebook.



Dat ze een date of een vriendje had via ‘Insta’ (Instagram) of andere social media. ,,Het zou wat. Dat hebben er wel meer. Ze was gewoon een schat van een meid", zegt het vriendengroepje bij het gemeentehuis. Ze waren eerst nog even op school geweest. ,,Maar daar werden we alleen maar verdrietiger.’’