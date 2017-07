Meer legionellaslachtoffers, drie doden in Brabant

Het aantal legionellaslachtoffers in Nederland stijgt, zo blijkt volgens het Brabants Dagblad uit cijfers van het RIVM. Door het warmere weer kan de bacterie zich ook in ons land sneller in tuinslangen, leidingen en plantenspuiten verspreiden.

Uit een rapport van het RIVM blijkt dat het aantal mensen dat in Nederland legionella heeft opgelopen fors is gestegen. Vorig jaar waren dat 324 mensen, tegenover 273 in 2015 en 214 in 2014.

Het aantal besmettingen van Nederlanders in het buitenland is nagenoeg gelijk gebleven. In totaal waren er vorig jaar 454 besmettingen en zijn twintig mensen overleden.

Een van de oorzaken kan de klimaatverandering zijn, zegt het RIVM. ,,Er is een verband tussen het aantal besmettingen en het weer", aldus RIVM-epidemioloog Petra Brandsema.

Niet alleen door het warmere weer kan de bacterie zich sneller verspreiden. Ook regenperiodes spelen legionella in de kaart. Zelfs in regenplassen kan de bacterie zitten.

Drie dodelijke slachtoffers

Bij de GGD Hart voor Brabant zijn dit jaar al drie dodelijke slachtoffers bekend. Een van de overleden slachtoffers is volgens het Brabants Dagblad een 75-jarige man uit Udenhout. Hij zou waarschijnlijk besmet zijn geraakt bij het sproeien van zijn coniferen. De bacterie zat mogelijk in de tuinslang. Twee weken geleden ging de man dood.

Vorige week overleed ook een 57-jarige onderwijzeres, die op basisschool St. Caecilia in Berkel-Enschot werkte. Ook zij had de legionellabacterie opgelopen, maar onduidelijk is waar. De vrouw stond 22 jaar voor de klas.