Medewerker gevangenis vast voor binnensmokkelen drugs

Waarom zit de roze kleur niet meer in de regenboogvlag?

15:01 Deze week vindt de Pride plaats in Amsterdam. Het evenement viert de diversiteit en streeft naar meer acceptatie van lhbti-gemeenschap. Symbool van het feest is de regenboogvlag. Deze heeft in totaal 6 kleuren, maar dat is niet altijd zo geweest. Hot Pink, misschien wel de meest betekenisvolle kleur voor de homobeweging, is verloren gegaan. Hoe komt dat, en waar staat het eigenlijk voor?