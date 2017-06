Maximaal 25 kinderen: limiet op aantal nakomelingen van zaaddonor

Duizenden LHBT-ers maken zich op voor Roze Zaterdag Den Bosch

23 juni LHBT-ers uit heel het land trekken morgen naar Den Bosch voor Roze Zaterdag 2017. Met uiteenlopende activiteiten wordt in de Brabantse hoofdstad de diversiteit in de samenleving gevierd. In aanloop naar de feestelijke dag was het met name de afgelaste viering in de Sint-Janskerk die de gemoederen bezighield.