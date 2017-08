Máxima hervat werk na overlijden vader met verrassingsbezoek aan Delft

Haar vader Jorge stierf op 89-jarige leeftijd in Buenos Aires na een slepende ziekte. Hij werd twee dagen na zijn overlijden net buiten de Argentijnse hoofdstad in besloten kring begraven, in bijzijn van Máxima, koning Willem-Alexander en hun drie dochters. Gisteren betuigde het koningspaar nog ‘oprechte dank’ voor de ‘vele blijken van medeleven’ waardoor het gezin zich de afgelopen weken gesteund voelde.

Zomervakantie

Vorige week keerde de familie terug in Nederland. Voor de prinsessen zat de zomervakantie er gisteren op. Prinses Ariane is de enige basisschoolleerling in Villa Eikenhorst, nu Alexia in navolging van Amalia naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag gaat. Haar vader filmde gisterochtend het vertrek van zijn middelste dochter op de fiets naar de ‘grote school’. De koning heeft voorlopig nog geen openbare optredens op de agenda staan, maar hij is ook aan het werk. Vanochtend ontving hij op de Eikenhorst de ambassadeur van Libië voor een afscheidsaudiëntie.