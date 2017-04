Mariska uit Nunspeet weet dat haar man over een jaar weduwnaar is

Mariska liep vorig jaar al een tijdje bij de fysiotherapeut omdat ze pijn in haar rug had. Net toen de huisarts haar wilde doorsturen, kwam de uitslag van het uitstrijkje dat ze vanwege haar leeftijd had gehad. Binnen een week werd duidelijk dat ze niet meer operabel was. Niet-behandelbaar. ,,Dan stort je wereld wel even in."



Bungyjumpen, uit een vliegtuig springen, in een luchtballon varen; Mariska had het allemaal al gedaan voordat ze de onheilspellende boodschap kreeg. En daarom was 'trouwen' de grootste wens op haar bucketlist. ,,We wilden graag trouwen in Griekenland, maar daar moesten we voor sparen. Met dit nieuws wisten we: dat gaat er niet van komen." Maar dankzij een inzamelingsactie van vrienden kunnen ze in mei wel twee weken op huwelijksreis. Naar Kos.



Marco vroeg haar in januari ten huwelijk, nadat hij haar bucketlist had gezien. ,,Dat vond ik supermooi. Ik wil heel graag trouwen, omdat ik niet als ongetrouwde vrouw uit het leven wilde. Maar ik weet ook dat het niet makkelijk is voor hem. Over een jaar is hij weduwnaar. Het moet een blije dag zijn, maar er zit wel een lading achter."