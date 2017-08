Marinus (80) zoekt koper voor zijn duizenden flessenopeners

Sommige mensen hebben een kleine verzameling, andere juist een gigantische. In die laatste categorie valt flessenopener-verzamelaar Marinus van Doorn (80) uit Veghel. Hij heeft duizenden verschillende exemplaren, de één nog meer bijzonder dan de ander. Helaas valt het voor Marinus niet mee om de verzameling op zijn oude dag te onderhouden en is hij nu op zoek naar een koper. ,,Voor tienduizend euro help ik ze mee inladen".