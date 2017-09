Marechaussee zet vaker honden in tegen mensensmokkel

Mede vanwege dit succes, gaat de Marechaussee het aantal migratiehonden meer dan verdrievoudigen. De woordvoerder: ,,Zo'n hond is het beste opsporingsmiddel dat er is. Het dier hoeft maar langs een wagen te lopen en hij ruikt of er mensen in zitten. Zonder honden moeten collega's altijd de auto's in om te controleren. Dat is tijdrovend, zonder dat je weet of het resultaat heeft. Met een hond kunnen we veel effectiever werken.’’



Dat het aantal migratiehonden nu wordt uitgebreid, betekent ook dat de Marechaussee niet meer hoeft te kiezen waar de dieren worden ingezet. Zo kunnen marechaussees bij de grensovergang op de A12 een hond gebruiken, terwijl hun collega's op bijvoorbeeld de A1 bij Enschede en de A16 bij Hazeldonk (de grens met België) ook een hond bij zich hebben. Verder moeten standaard twee speurhonden paraat staan in Hoek van Holland, de toegangspoort naar Nederland vanuit internationale wateren, zo zei teamleider Maarten Knol van de Marechaussee eerder.