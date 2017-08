Maradona in Mierlo: 'Dit is onwerkelijk!'

Fan Jean-Pierre kan het niet geloven, maar het is echt waar. Diego Armando Maradona zit gewoon in de lobby van een hotel in Mierlo. ,,Dit is onwerkelijk."

Jean-Pierre Appels uit Bergen op Zoom kreeg gisteren een berichtje van een vriend. Met een foto erbij van de Argentijnse voetballegende Maradona. In Mierlo. Op trainingskamp. Onder de foto had de vriend getikt: 'God is in Nederland.'

,,Dat onderschrift zegt genoeg hè", zegt Appels. Zonder lang na te denken nam hij vrij van zijn werk, en reed hij in de ochtend naar Mierlo met zijn zoontje Xabi. Hij blijft zich de hele de ochtend verwonderen over de rust die er heerst in Carlton Hotel De Brug in Mierlo. Terwijl hij daar toch echt zit, met een rode pet op, twintig meter verderop in de lobby. Diego Armando Maradona. ,,Dit is zo onwerkelijk, ik ga hier niet weg."

Rustig

Eigenlijk dacht Appels dat Maradona en de club die hij sinds kort traint - FC Fujairah uit de tweede divisie in de Verenigde Arabische Emiraten - alweer vertrokken waren, zo rustig was het rond De Brug toen Appels er met zijn zoontje in de ochtend aankwam. ,,Ik had chaos verwacht, met politie of minstens beveiligers van de club." Appels heeft al een selfie van Maradona met zijn zoontje gemaakt, maar gaat een uur later nog een keer terug voor een selfie waar hij zelf ook op staat. Maradona neemt er de tijd voor. Hij is goedgeluimd deze ochtend.

Lobby

,,Maradona heeft er zelf voor gekozen om in de lobby te gaan zitten en vindt het allemaal goed", constateert ook Mark Oidtmann van het hotel. ,,Voor ons is het belangrijk dat hij gewoon zijn trainingen kan doen, op het veld van Mifano hier naast. Als hij aangeeft dat het genoeg is, laten wij fans niet meer binnen en hij kan ook in het restaurant gaat zitten. Dat sluiten we dan af."

Maar deze ochtend is dat niet nodig. Appels kan het allemaal amper bevatten. "Ik ken mensen uit Duitsland, die de auto pakken en meteen hierheen rijden als ze weten dat Maradona er is. En in Spanje zou deze rust onmogelijk zijn." Appels ontmoette Maradona een keer eerder, toen hij als medewerker van de website voetbalprimeur.nl een interviewtje met hem had rond het Ajaxtoernooi. Dat was toen een hoop gedoe, voordat hij de ster een paar minuten kon spreken.

Volledig scherm Maradona ontspannen in de lobby van hotel De Brug in Mierlo. © Dominique elshout / jean-pierre appels

Appels kent de voetbalwereld en had maandag een shirtje van de Argentijnse club Newell's Old Boys bij zich. Voor deze Argentijnse club speelde Maradona in zijn nadagen vijf wedstrijden. ,,Hij herkende het meteen en heeft het gesigneerd."

Quote Je heb eerst Maradona, dan een hele tijd niks en dan misschien Messi en Cristiano Ronaldo Jean-Pierre Appels

Appels is groot fan van de Argentijn. Hij kocht ooit dvd's met alle beelden die er van Maradona zijn gemaakt. Toen het blad Voetbal International onlangs een ranglijst publiceerde van de beste voetballers die de wereld ooit kende, en Maradona niet op één stond, kocht hij dat blad niet - tegen zijn gewoonte in. ,,Als iemand anders op één staat, kan ik dat niet serieus nemen. Je heb eerst Maradona, dan een hele tijd niks en dan misschien Messi en Cristiano Ronaldo. Waarom? Omdat hij een Italiaans provincieclubje, Napoli, kampioen heeft gemaakt. En hij is natuurlijk wereldkampioen geworden met Argentinië, met niet de beste voetballers om zich heen."