Mannen eerder last van rimpels dan vrouwen

Plooien, groeven, karakterlijntjes, rimpels: hoe je ze ook noemt, het worden er steeds meer. Niemand houdt een perzikhuidje, maar het zijn de mannen die hier het eerst last van krijgen, concludeert Merel Hamer, dermatoloog in opleiding bij het Erasmus MC. Zij analyseerde 3800 foto’s van ouderen tussen de 51 en 98 jaar, die deelnamen aan een langlopend bevolkingsonderzoek in Rotterdam.

Slecht nieuws voor mannen...

,,Ja, tussen de 51 en 75 jaar krijgen zij eerder én meer rimpels dan vrouwen. Hun gezicht is voor 4,5 procent bedekt met rimpels, dat van een vrouw voor 3,6 procent. Maar eenmaal de 75 gepasseerd, maken vrouwen een inhaalslag. Zij eindigen op hogere leeftijd met meer groeven in het gezicht.”

Wat doemt eerder op: kraaienpootjes of de fronsrimpel?

,,De volgorde weten we niet. Opvallend is wel dat mannen en vrouwen rimpels op andere plekken hebben. Mannen hadden meer diepe rimpels in hun voorhoofd, vrouwen meer kreukjes op de bovenlip. Dat laatste heeft waarschijnlijk te maken met de gezichtsbeharing van mannen op de bovenlip; die maakt de huid steviger.”

,,Ook dat weten we nog niet. Hoewel we in dit onderzoek geen relatie hebben gevonden, kan het zijn dat vrouwelijke geslachtshormonen bescherming bieden tegen het ontwikkelen van rimpels.”

Wat zijn de boosdoeners?

,,Uit eerder onderzoek weten we dat rimpels voor 55 procent genetisch zijn bepaald. Dus als je ouders veel rimpels hebben, zit het er dik in dat jij die ook krijgt. Maar ook leefstijl kan rimpels verergeren. Zonlicht en roken zijn de grootste risicofactoren: zij beschadigen de huid, waardoor het aan stevigheid verliest. Als je stopt met roken, zullen de al aanwezige rimpels niet verdwijnen, maar het wordt in elk geval niet erger. Ook weten we: hoe meer glazen alcohol een vrouw drinkt, hoe meer rimpels ze heeft.”

Zagen jullie ook ouderen met een gaaf huidje?

,,Jazeker. We hebben ontdekt dat mensen met een heel witte huid het minst snel rimpels ontwikkelen. Dat lijkt in eerste instantie onverwacht. Maar we denken dat zij zo snel verbranden dat ze de zon mijden, of goed smeren met zonnebrandcrème, dat er minder rimpels ontstaan. Deze groep ontwikkelt wel eerder pigmentvlekken, ook een teken van veroudering.”

Unilever financierde een deel van de studie, wat kunnen zij met de uitkomst?

,,De wetenschap kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe cosmetische producten. Overigens is dit onderzoek niet alleen cosmetisch interessant, maar draagt ook bij een breder onderzoek naar veroudering: wij denken dat veroudering van de huid ook iets kan zeggen over de veroudering van de mens.”

U heeft een perzikhuidje, wat is uw geheim?

,,Ik smeer elke ochtend mijn gezicht in met zonnebrandcrème, factor 30, ook in de winter. Dat voorkomt zonschade, en dus ook rimpels.”

