Limburger verdrinkt als hij na avondje kroeg naar huis wil zwemmen

Dansende vuilnisman hit op internet

15:49 De Limburgse vuilnisman Amin Mancour Billah is met z'n dansmoves een hit op internet. In een filmpje is te zien hoe hij het vuil al dansend in de wagen gooit. Het fragment is al meer dan 200.000 keer bekeken. ,,Ik schrok er zelf van dat de video zo hard liep op internet", zegt hij tegen Omroep Venlo.