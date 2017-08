Man van 28 uit Almere aangehouden om lantaarnpalen op Twingo

Behalve dat de bestuurder zijn lading vervoerde op een wijze die niet is toegestaan, bleek de auto waarin hij reed onverzekerd en was de APK al meer dan drie maanden verlopen. Bovendien was het rijbewijs van de bestuurder eind 2016 ongeldig verklaard. De agenten roken een sterke alcohollucht bij de automobilist, maar die weigerde mee te werken aan een blaastest. Daarop is hij aangehouden. Volgens de politie is te verwachten dat justitie de hoogst mogelijke straf zal eisen voor rijden onder invloed, omdat hij niet wilde meewerken aan het onderzoek.

Ook is onderzoek gedaan naar de herkomst van de lantaarnpalen op het dak van de wagen. Die zijn vermoedelijk gestolen in Almere.

Bekende van de politie

De bestuurder is een bekende van politie en justitie, want er lopen nog diverse andere strafrechtelijke onderzoeken tegen hem, waaronder een wegens tanken zonder te betalen. De verdachte is in verzekering gesteld en de auto is in beslag genomen.