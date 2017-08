Man komt om het leven op festivalterrein Lowlands

Oud-staats­se­cre­ta­ris Linschoten voor rechter

19:53 AMSTERDAM / BREDA - Oud-staatssecretaris Robin Linschoten moet binnenkort voor de rechter verschijnen in verband met een belastingkwestie. De voormalige politicus van de VVD wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk onjuiste of onvolledige aangiften voor de omzetbelasting heeft gedaan in zijn woonplaats Eemnes en/of in Breda. Dat is fraude.