Man die vriendin en ongeboren kind doodstak gepakt na urenlange klopjacht

Twee keer was Z. de politie te snel af. Maandagavond, toen hij in zijn zilveren Audi de Lekdijk overschoot en het dorp ontvluchtte nadat hij zijn vriendin had neergestoken. En dinsdagochtend, toen een politiehelikopter hem in diezelfde zilveren auto een bosperceel bij Linschoten zag inrijden. Toch raakte die politiehelikopter hem kwijt, waarna een immense politiemacht op de been werd gebracht. Het gebied werd urenlang afgezet, zodat de politie kon gaan zoeken. Agenten met kogelwerende vesten bewaakten de afzetting. Aan het einde van de middag werd uiteindelijk de zilveren Audi gevonden en afgevoerd.



Met behulp van politiepaarden en tientallen ME’ers werd Z. uiteindelijk aan het begin van de avond aangetroffen in het bos. Ook cirkelde er urenlang een helikopter boven het bos. Uiteindelijk was het een groep ME’ers die Z. aantrof. Daarop werd hij aangehouden en met een ambulance weggevoerd. ,,Hij had enkele verwondingen, waar een dokter naar moest kijken,” aldus politiewoordvoerder Jacqueline van Houten. ,,Die verwondingen zijn niet zo ernstig dat hij naar een ziekenhuis moet.”

Volledig scherm Het gebied rond het huis in Linschoten was hermetisch afgesloten

Vredig plaatje

De recherche is inmiddels druk bezig zich een beeld te vormen van Teunis Z. Wie is de man die zorgde voor een gruwelijk familiedrama? Z. had de afgelopen jaren naast zijn ouderlijk huis in Lopik eigenhandig een mooie woonboerderij gebouwd om zijn leven met zijn - toen nog nieuwe - liefde compleet te maken. Zelfs dinsdag oogde het plekje aan de Lekdijk waar de woonboerderij staat, nog idyllisch. De Lek meanderend aan de overkant van de dijk, de ouderlijke boerderij met koeien en schapen ernaast en de trampoline en het speelhuisje op het grasveld in de eigen tuin van Z. vormen een vredig plaatje.



Daar dacht hij een mooie toekomst op te gaan bouwen met Charlotte, haar dochtertje en het kind dat op komst was. Dat meldde hij maandagavond zelf nog op Facebook nadat hij vermoedelijk net daarvoor zijn vriendin had doodgestoken. Ze had verteld dat ze bij hem weg wilde en hij dacht zijn kind daarna niet meer te zullen zien. ‘Een vader moet je zijn kleine niet ontnemen. Daarom is dit gebeurd… Hier sluit het boek.’

Volledig scherm De politie zocht geruime tijd naar de man. © ANP

Schrik van zijn leven

Een goede vriend van Teunis, die absoluut niet met zijn naam in het AD wil, vertelde snikkend dat hij maandagavond de schrik van zijn leven kreeg toen hij het bericht op Facebook zag. Hij was aan het einde van de middag naar het bos in Linschoten gekomen om met eigen ogen te zien wat zich in en rond het bos afspeelde. ,,Verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dit had niemand verwacht. Direct nadat ik dat bericht zag heb ik via de app contact met hem gehad. Heb daarna nog recherche over de vloer gehad. Gelukkig leeft hij nog.”



Slachtoffer Charlotte had al de nodige drama’s meegemaakt. Vier jaar geleden overleed de vader van haar eerste kind aan een ongeneeslijke ziekte. De burgemeester van Lopik heeft gevraagd terughoudend te zijn met het benaderen van haar familie, die klap op klap heeft moeten verwerken. In het kleine dorp sloeg het nieuws in als een bom. Iedereen kent elkaar en weet wie slachtoffer en dader zijn. Bovendien liggen recente familiedrama’s nog vers in het geheugen. Aan dezelfde Lekdijk, even verderop in het dorp Schalkwijk, doodde een 43-jarige man vijf jaar geleden zijn vrouw, dochter en stiefdochter waarna hij de hand aan zichzelf sloeg. Een jaar later werden weer een stukje verderop, in Cothen, de lichaampjes van Ruben en Julian uit Zeist gevonden. Hun vader had ze daar na een vechtscheiding gedood, achtergelaten en zichzelf daarna verhangen.

Quote