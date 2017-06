Man die mensen aanreed bij Amsterdam CS weer vrij

Van de zeven gewonden liggen er nog twee met botbreuken in een ziekenhuis. De politie hield de man de afgelopen dagen vast omdat ze er 100 procent zeker van wilde zijn dat de man onwel is geraakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij op het moment van de aanrijding inderdaad een lage bloedsuikerspiegelwaarde had.

Onwelwording

Tijdens het onderzoek zijn de telefoon, de auto en de bloedsuikermeters van de man nader bekeken. Ook vond er een huiszoeking plaats. ,,Uit niets blijkt dat er iets anders aan de hand zou zijn geweest dan een onwelwording'', aldus de politie. Uit het onderzoek blijkt dat agenten zaterdagavond met de man in gesprek waren gegaan omdat hij met zijn auto op een plek stond waar hij niet mocht staan. Agenten controleerden zijn identiteitsbewijs en schreven een boete uit. Daarna verzochten ze hem stapvoets door te rijden over de trambaan. Volgens de politie reed de man in eerste instantie 'heel rustig en stapvoets' weg. Daarna versnelde hij echter en raakte hij de slachtoffers in een voetgangersgebied.

Woordvoerder Marijke Stor van de politie in Amsterdam liet eerder al weten dat de automobilist goed mee heeft gewerkt met het onderzoek. ,,Hij wil zelf ook graag weten wat er voorgevallen is en is zelf ook erg geschrokken van het gebeuren. Hij geeft zelf bijvoorbeeld aan dat hij niet meer helemaal weet hoe hij nou in de binnenstad van Amsterdam terecht is gekomen, dus dat zegt wel iets over zijn verwarring.''