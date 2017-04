Maker Ageviewers krijgt geen schadevergoeding supermarkten

Ageviewers is een systeem waarmee op afstand wordt gecontroleerd of een klant meerderjarig is. Bij het scannen van alcohol of tabak komt een melding via een videoscherm in beeld. Gaat de klant akkoord, dan wordt een korte beeldverbinding tot stand gebracht met een controlecentrum op locatie. Getrainde medewerkers beoordelen op basis van het uiterlijk binnen enkele seconden of iemand meerderjarig is.



Supermarkten waren in eerste instantie enthousiast over Benschops vinding. Het systeem van de Ageviewers behaalde betere resultaten dan de omstreden ID-scanners waarmee het identiteitsbewijs van de klant gescand wordt en controle dus afhankelijk is van de caissière.