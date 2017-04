Machinist redt kalfje uit Dinkel met rupskraan

De man was in het Twentse Lattrop bezig met graafwerkzaamheden langs de Dinkel toen in de omgeving enkele koeien en kalveren op hol sloegen. Een van de kalveren raakte in het water en dreigde te verdrinken. Lohuis twijfelde geen moment. Hij haalde vliegensvlug de bak van zijn rupskraan en verving die door een sjorband. Daarmee slaagde hij er in het kalf op het droge te krijgen.