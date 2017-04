Lymepatiënt Lisa uit Almelo ziek van UWV: Ik word gestraft om m'n ziekte

Lisa kreeg in 2004 lichamelijke klachten en kwam na diverse omzwervingen via artsen en ziekenhuizen in 2007 bij het UWV terecht. ,,Ik was doorgegaan met proberen te werken tot ik helemaal niet meer kon'' zegt Lisa, bij wie de Lyme nu chronisch is. ,,Bij de keuring merkte ik gelijk weerstand. De arts luisterde naar mijn verhaal en liet me wat testjes doen. Vervolgens wilde hij mij afkeuren op psychische gronden: een burn-out. Dat weigerde ik. Het betekende dat ik in de WW kwam en vervolgens in de bijstand.''



Ze is met stadgenote Verona Hendriksen een actie begonnen om duidelijk te maken dat zij Lyme als straf ervaren.



De Lymevereniging onderschrijft de gevoelens van Lymepatiënten. Volgens Gert van Dijk, oud-voorzitter van de vereniging, speelt dit fenomeen ook bij Q-koortspatiënten en patiënten met het vermoeidheidssyndroom ME. ,,Vandaar dat we onze krachten gaan bundelen in het gesprek met het UWV.''