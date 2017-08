LIVE: Politie laat niets los over gearresteerde Brabander (22)

video Terreuralarm in Rotterdam: geen connectie met Barcelona

8:29 Rotterdam is gisteravond mogelijk ontsnapt aan een terreuraanslag. De politie hield in de buurt van de Maassilo in Rotterdam-Zuid een wit busje met Spaans kenteken aan waarin gasflessen lagen. De bestuurder is gearresteerd. ,,Hij wordt verhoord, het onderzoek is in volle gang’’, meldde de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. De Spaanse politie had Rotterdam getipt over een mogelijk aanslag.