Limburgse school uitte eerder zorgen over jongen (11) die zelfmoord pleegde

Basisschool Passepartout in Tegelen meldde eerder al zorgen over de 11-jarige jongen uit Steyl die zondag zelf koos voor de dood. De gemeente Venlo kon maandag niet zeggen wat er met de zorgmeldingen gebeurde.

Bij de school van de jongen die zich zondag het leven benam, bestonden zulke serieuze zorgen over de leefomgeving waarin het kind verkeerde, dat ze de gemeente daarover inlichtte.

Ingrijpende stap

Volgens Hans Soentjens, bestuursvoorzitter onderwijsstichting Kerobei, hebben basisscholen Cocon en Passepartout uit Tegelen diverse zorgmeldingen over de jongen ingediend bij de gemeente Venlo. Soentjens wil uit respect voor de nabestaanden niet exact zeggen waar de scholen zich precies zorgen om maakten. ,,Maar die zorgen waren serieus. Een zorgmelding is een ingrijpende stap. Wij hebben hier als school onze verantwoordelijkheid in genomen."

De jongen uit Steyl zat tot vorig jaar op de inmiddels opgeheven Cocon, die daarna opging in Passepartout. Hij was daar leerling in groep zes. De jongen werd zondag dood aangetroffen in zijn ouderlijke woning aan de Gieterijstraat in Steyl. De politie stelde vast dat hij een einde aan zijn leven had gemaakt.

Ingewikkelde zaak

De gemeente Venlo kon maandag niet reageren op de vraag of zij bekend was met ingediende zorgmeldingen over de jongen en wat daarmee gebeurd is. "Dit komt doordat het een ingewikkelde zaak is met veel betrokkenen", aldus een woordvoerder. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Onbekend is nog of er instanties bij het gezin betrokken waren. Bureau Jeugdzorg Noord-Limburg laat weten in ieder geval niet te zijn ingeschakeld.