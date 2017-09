'Lekkende' AIVD'er heeft recht op nieuw proces

De rechters hebben unaniem geconstateerd dat de voormalige tolk van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) geen eerlijk proces heeft gekregen en zijn rechten zijn geschonden. Het Europese hof besloot op 25 juli dat het proces opnieuw moet worden gevoerd. Nederland heeft in een tweeregelig briefje aan het hof laten weten geen beroep in te stellen bij de Grote Kamer van het hof, zegt Pestman.



,,Dit is echt een tik op de neus van Nederland en een heel principiële uitspraak van het EHRM. Hieruit blijkt dat een verdachte in principe alles moet kunnen vertellen wat belangrijk is voor zijn verdediging, ook al werkt hij voor de geheime dienst. Behandeling had desnoods achter gesloten deuren gekund'', zegt Pestman. De AIVD-tolk heeft zijn straf intussen al lang uitgezeten.