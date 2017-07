Lachstuip bij nieuwslezers RTL om item met naakte man

In beeld was te zien hoe een deelnemer van een hardloopwedstrijd tijdens het Deense festival Roskilde in zijn blootje in de lucht werd gegooid. Dit veroorzaakte een lachstuip bij zowel Antoin Peeters als Daphne Lammers. Na het item duurde het even voordat de presentatoren de draad weer op konden pakken.