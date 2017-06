Laatste groet aan Romy en Savannah

Hangen de vlaggen aan menig huis in Bunschoten al halfstok sinds Savannahs dood, morgen zal het ook in Hoevelaken op veel plekken zo zijn. De gemeente Nijkerk laat in een bericht aan de bevolking weten dat de familie van Romy het eerbetoon op prijs zou stellen.

Romy werd vrijdag 2 juni dood aangetroffen in een sloot bij Achterveld. De politie hield enkele dagen later een 14-jarige jongen uit Lunteren aan. Hij heeft bekend het meisje te hebben misbruikt en vermoord. Volgens een klasgenoot van het slachtoffer zat de vermoedelijke dader in dezelfde klas op de J. H. Donnerschool voor speciaal onderwijs in De Glind.

Langs de route

Hoevelakers en anderen die afscheid willen nemen van Romy, kunnen dit doen door vanaf drie uur langs de route te gaan staan van de rouwstoet. 'Bijvoorbeeld met een mooie bloem', laat de familie weten. De stoet loopt van de Kantemarsweg richting de Klepperman naar de Oosterdorpsstraat en vervolgt via de Westerdorpsstraat en de Kantemarsweg naar eindpunt het Kerkepad. De begrafenis vindt daarna plaats in besloten kring.

In de Adventkerk in Bunschoten is tussen 19.00 en 21.00 uur gelegenheid tot het condoleren van de nabestaanden van Savannah. In de rouwadvertentie van de scholiere staat donderdag 1 juni genoemd als dag van overlijden. Savannah kwam die avond niet thuis voor het eten en was daarna tweeënhalve dag spoorloos. Zondagmorgen werd haar ontzielde lichaam gevonden op bedrijventerrein De Kronkels.