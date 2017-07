'Laat je kind niet zomaar los op internet'

Het liefst zou Lindner willen dat het zo ver niet komt. Dat ze de beelden níét tegenkomt tussen al het zo heftige materiaal dat ze in eerste instantie voorzichtig inventariseert. Filmpjes kijkt ze eerst zonder geluid, foto's in klein formaat. Later komen de stemmen, het grote scherm. Zo komt alles minder hard binnen, kan ze ermee omgaan. ,,Als we bij ouders van kinderen die filmpjes maken voor de deur staan, blijkt dat ze van niets weten. Daarom moeten we ook inzetten op preventie. Eigenlijk moeten kleuters al begrijpen wat dat zwarte rondje op de iPad is. Zij groeien op in een wereld van tablets, internet en vloggers, maar kunnen nog niet overzien welke effecten het maken van een filmpje meebrengt.''



Net zo min hebben kinderen in de smiezen dat zelfs de meest onschuldig ogende spelletjes- of chatsites in groten getale worden bemand door pedofielen. ,,Het is schrikbarend hoeveel reacties van volwassen mannen je daar ziet. Ouders moeten daar alert op zijn, hun kinderen niet zo maar loslaten op het internet. We leren ze ook eerst oversteken voor we ze buiten laten spelen.''