Kwart miljoen mensen ondertekenen petitie voor beter onderwijs

Autokrasser actief in Groningen, al 120 auto's met schade

16:47 In de stad Groningen zijn een of meerdere mensen actief die de lak en ruiten van auto's bekrassen. In een kleine week tijd heeft de politie ruim 120 meldingen en aangiften binnengekregen. Volgens een woordvoerder van de politie zit er geen patroon of boodschap in de manier van krassen.