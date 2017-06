Koningspaar móest wel naar vluchtelingen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vonden dat ze bij hun staatsbezoek aan Italië wel uitgebreid moesten stilstaan bij de migratieproblematiek aan de zuidgrens van het land. Thema nummer 1 hier, aldus Willem-Alexander. Een staatsbezoek aan Italië zonder migratie als onderwerp zou niet serieus genomen worden, vertelde Máxima aan meegereisde journalisten in Milaan. Met dat gesprek sloot het paar de staatsbezoeken aan Italië en Vaticaanstad af.



Bij de ontmoetingen met paus Franciscus en de Italiaanse autoriteiten in Rome stond de vluchtelingenkwestie hoog op de agenda en woensdag op Sicilië was de problematiek het hoofdthema. Koning Willem-Alexander wilde met het bezoek aan het eiland dat nog dagelijks vele vluchtelingen vanaf de Middellandse Zee te verwerken krijgt, de Sicilianen bedanken. Zijn gastheer in Palermo, burgemeester Leoluca Orlando, heeft een zeer open, welkome houding tegen vluchtelingen. Hij begroet elke nieuwkomer persoonlijk in zijn stad, waar Willem-Alexander en Máxima uitgebreid in gesprek gingen met vluchtelingen en hulpverleners. Opmerkelijk, in een tijd dat in politiek Den Haag en heel Nederland de gevoelens over de vluchtelingenproblematiek sterk verdeeld zijn.