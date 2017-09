'Koeweit doneerde miljoenen aan moskeeën in Nederland'

Uit het overzicht blijkt onder meer dat de Utrechtse moskee Al Fitrah geld ontving van de Koeweitse organisatie Revival of Islamic Heritage Society, zoals het AD Utrechts Nieuwsblad in januari 2016 meldde. Die organisatie , die staat op de Amerikaanse terrorismelijst, betaalde in 2012 mee aan een nieuw moskeegebouw voor alFitrah in Overvecht, zo meldt NRC Next op basis van bronnen die het donatie-overzicht van de Golfstaat kennen. In reacties ontkende de moskee de connecties met de stichting.