Knuffelschaap Jack op het nippertje gered van de slacht

Man leegt jachtgeweer op minnaar van zijn vrouw, eis: 4 jaar cel

15:16 Omdat iemand met zijn vrouw had gerommeld, sloeg een 59-jarige Rotterdammer in februari van dit jaar helemaal door. Met een jachtgeweer ging hij schietend over straat zijn rivaal achterna. Gisteren stond hij terecht voor poging doodslag.