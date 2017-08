'Klootzak!' Oeps, Sara praat ons na

Het is genieten op het moment met die kleine pretletter. Voor het slapen, kletst ze een uur met haar poppen, en zingt ze liedjes in haar eentje. Via de babyfoon smullen we op de bank. Sara heeft al maanden geen last van griepjes en ze ontwikkelt zich goed. De toekomst blijft onzeker, maar we leren steeds beter met de dag te leven.



Vorige week moesten we nog wel op controle in het ziekenhuis. Bij aankomst in de parkeergarage zag ik een vader lopen met zijn zoontje. Het ventje van hooguit tien jaar was kaal door de bestralingen. Ik had de auto het liefst omgedraaid. Maar ik herpakte mezelf. De controles zijn te belangrijk. Ik parkeerde, we stapten uit, tilden Sara in haar wagen en liepen naar binnen.



Zodra Sara het Sophia Kinderziekenhuis herkende, riep ze nee, nee! Ik vroeg me af waar ze aan dacht. Het oorverdovende lawaai in de MRI-buis? De pijn van het onverdoofde spierbiopt? De talloze onderzoeken en controles?