Kletsnatte dag met tientallen millimeters regen

,,Plaatselijk valt meer dan 30 millimeter in het zuidoosten. Dat is ongeveer een derde van de normale maandsom'', aldus meteoroloog Marco Verhoef. Een slepende zone met stevige regenval mist ons land net en ligt ten oosten van de landsgrenzen. Wij krijgen wel te maken met stevige buien die vanuit het westen over het land trekken. Ze zijn soms samengeklonterd en anderen trekken weer achter elkaar over dezelfde regio. Dat gebeurt vooral in het zuiden en zuidoosten. Verschillende weermodellen komen tot uiteenlopende neerslaghoeveelheden die daarbij kunnen vallen, maar de kans op 10 millimeter of meer op veel plaatsen is behoorlijk groot.

Wisselvallige week

Morgen is het in het westen van het land sowieso beter weer. Mogelijk valt er nog een lichte bui, maar er is ook ruimte voor zon. Er staat wel een tamelijk frisse noordwestenwind. In het oosten is het dus nog wat twijfelachtig, maar ook daar moet het in de loop van de dag opknappen. Woensdag en donderdag schijnt de zon af en toe en vooral woensdag kan het kwik net boven de 20 graden komen. Maar op deze dagen moeten we ook rekening houden met buien. Daarbij is woensdag een klap onweer niet uitgesloten. Het lijkt er op dat vanaf vrijdag de kans op regen afneemt en de zon ook vaker schijnt. In het weekeinde maakt het kwik zich dan op voor de stap richting 25 graden.