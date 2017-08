Kinderombudsvrouw: 'Je zet kinderen niet apart van ouders uit'

Volledig scherm Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. © ANP ,,Je zet kinderen niet gescheiden van hun ouders het land uit. Bedenk in welke angst deze kinderen nu zonder hun moeder moeten leven en dat je hen een ervaring meegeeft die zij nooit maar dan ook nooit meer zullen vergeten. Zij ondergaan hierdoor een onherstelbare traumatische ervaring. Hun moeder is weg, naar een voor de kinderen onbekende bestemming. Ik vind deze beslissing totaal onbegrijpelijk. Ik maak mij hier heel erg boos over. Dit hoort niet in een beschaafd land.”

Quote Er is niet gekeken naar wat dit voor deze kinderen betekent. Margrite Kalvervoer, Kinderombudsvrouw Volgens Kalverboer is het gissen naar waarom uiteindelijk toch de keuze is gemaakt de moeder zonder haar twee kinderen uit te zetten naar Armenië. Zij had zondag nog contact met staatssecretaris Dijkhoff waarin ze hem haar visie voorlegde. ,,Hij gaf aan het niet met mij eens te zijn, maar wel alle ontvangen stukken in overweging te nemen. Het lijkt erop of er haast mee gemoeid is, maar deze vrouw is geen oorlogsmisdadiger, het is niet van landsbelang dat deze vrouw zo snel mogelijk het land wordt uitgezet. Het belang van volwassenen wordt hier boven het belang van kinderen gezet. Er is niet gekeken naar wat dit voor deze kinderen betekent. Dit had op deze manier niet gehoeven en hier is ook nog niet het laatste over gezegd. Dit is in strijd met waar de kinderen recht op hebben.”

Het is nu, aldus Kalverboer, van groot belang dat de kinderen beschermd worden. ,,Deze kinderen wonen hier nu in Nederland zonder ouders. Wie heeft de voogdij? Wat is nu het beste voor de kinderen? Want daar is in mijn ogen in deze situatie nog helemaal niet naar gekeken. We moeten ons erover buigen hoe we dit en of we dit nog kunnen repareren.”

Waar Howick en Lili op dit moment verblijven is echter niet bekend. De autoriteiten zijn niet op de hoogte van hun verblijfplaats. De twee zijn geboren in Rusland en wonen al ruim negen jaar in Nederland. Hun alleenstaande moeder Armina werd afgelopen dinsdag van haar bed gelicht in het asielzoekerscentrum in Amerfoort en naar het uitzetcentrum in Zeist gebracht. Volgens Defence for Children waren de kinderen op dat moment uit logeren. Volgens Defence for Children is het ‘wachten tot de kinderen opduiken, zodat zij juridisch bijgestaan kunnen worden’.

Afschuwelijk

Martijn Vegter van Defence for Children noemt de uitzetting afschuwelijk: ,,Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt: een moeder uitzetten terwijl haar kinderen nog in Nederland zijn.”

Defence for Children verzocht de rechter vrijdag om de uitzetting tegen te houden, omdat er meer onderzoek nodig zou zijn naar de documenten. Maar volgens de bestuursrechter heeft Defence for Children niet aannemelijk gemaakt dat er onjuiste gegevens staan op de uitreisdocumenten die ze hebben gekregen van de Armeense autoriteiten. Aanvullend onderzoek is daarom niet nodig.

De uitzetting van broer en zus volgt op een negen jaar lange asielprocedure. Omdat de kinderen meer dan vijf jaar in Nederland verblijven en geworteld zijn in de samenleving deden ze een beroep op het Kinderpardon. Maar dat werd afgewezen. Afgelopen vrijdag oordeelde de rechtbank in een spoedprocedure dat het gezin rechtmatig het land kan worden uitgezet.