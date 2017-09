Kentekenfoto's door Belastingdienst onterecht bewaard

In interne memo's staat dat 'geen schoning' plaatsvond van de jaarlijks 1 miljoen kentekenfoto's die de fiscus zelf verzamelde met camera-auto's met automatische kentekenherkenning (ANPR). ,,De fotogegevens en metadata zijn vanaf 2010 nog beschikbaar''. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mogen dit soort data niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Pas eind vorig jaar schoonde de fiscus eenmalig deze bestanden op. De Belastingdienst erkent dat het bewaren onterecht was.



Inmiddels is het inwinnen en gebruik van de kentekenfoto's gestopt en zijn de gegevens vernietigd. Dat gebeurde nadat de Hoge Raad begin dit jaar had bepaald dat er geen wettelijke basis was om de kentekenfoto's te gebruiken voor het aantonen van privégebruik van auto's van de zaak. Volgens de rechters was sprake van systematisch verzamelen van gegevens over de bewegingen van voertuigen.