Kat-en-muisspel tussen banken en plofkrakers

Nederland is 'gidsland' als het op plofkraken aankomt. Al in 2005 vond de eerste plofkraak plaats: criminelen lieten gas in een automaat stromen en brachten dat tot ontploffing. ,,We dachten echt: wat gebeurt hier? Het ging in het begin nog vaak mis. Dan gebruikten ze te veel gas, waardoor ze al het geld verbrandden. Maar we hadden al snel in de gaten dat we maatregelen moesten nemen. We waren echt bang dat er grote ongelukken zouden gebeuren. We hebben toen gasdetectiesystemen geplaatst, een stof die het gas moest neutraliseren, en inktsystemen die het geld onbruikbaar moesten maken. Dat had toen wel een flinke dip tot gevolg. We zagen dat een groep Nederlandse plofkrakers uitweek naar Duitsland. Maar we wisten: ze komen terug. Want hoe moeilijker je het criminelen maakt, hoe meer ze innoveren. Criminelen gaan door tot ze gepakt worden, zo simpel is het."



Inmiddels hebben criminelen het gas verruild voor explosieven. Het maakt de zorgen van de banken nog groter: veel automaten bevinden zich in of nabij woongebouwen. ,,Er hoeft maar één keer een crimineel te veel explosieven te plaatsen en er gebeurt iets vreselijks. Liefst zouden we zien dat alle Nederlanders met hun pinpas gaan betalen, zodat we nergens meer automaten met geld hoeven neer te zetten. Dan pas is dit gevaar weg."



,,Voor de jeugd is dat al heel normaal, maar veel mensen willen nog steeds fysiek geld op zak hebben. Mensen zoals ik, van de oude stempel, die willen nog gewoon cash. En daar horen de banken voor te zorgen. Daarom zijn er nog steeds 7.600 automaten. Minder dan vijf jaar terug, maar veel meer dan in andere Europese landen."



Die automaten zijn inmiddels wel veranderd in kleine forten. Stevig verankerd in de grond, met extra zware kluizen, voorzien van camerasystemen, verf die vrijkomt bij een explosie en het geld onklaar maakt, en nog veel meer.