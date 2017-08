'Kans is groot dat je helemaal niets merkt na eten gifeieren'

Wie eieren in de koelkast heeft met code X-NL-40155XX kan deze maar beter weggooien. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de dosis fipronil in deze eieren dusdanig hoog dat het gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Hoe erg is het als je al een paar exemplaren hebt gegeten?

Eieren met een hoge concentratie fipronil kunnen schadelijk zijn voor de schildklier, nieren en lever. Ook hersenafwijkingen zijn mogelijk. Volgens toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht blijkt dit vooralsnog alleen uit dierproeven.

Chronische gezondheidsklachten

Hij erkent dat er weinig bekend is over de effecten van fipronil op een ongeboren baby of de gezondheid van kinderen en volwassenen. ,,De stof is alleen op proefdieren getest." Van den Berg acht de kans klein dat mensen die fipronileieren hebben gegeten, chronische gezondheidsklachten krijgen. ,,Ik verwacht dat volledig herstel mogelijk is, omdat het lichaam de stof afbreekt.’’

Ouders die hun kinderen de eieren hebben gegeven, dienen wel alert te zijn, waarschuwt de toxicoloog. ,,Kinderen krijgen gezien hun geringe lichaamsgewicht naar verhouding meer schadelijke stoffen binnen dan een volwassene. Zij zijn dus kwetsbaarder voor mogelijke gezondheidsschade.’’

Quote Kinderen krijgen gezien hun geringe lichaamsgewicht naar verhouding meer schadelijke stoffen binnen dan een volwassene Toxicoloog Martin van den Berg

Symptomen

Van den Berg is terughoudend met uitspraken over de mogelijke symptomen of schadelijke gevolgen bij mensen. ,,Er bestaat een kans op klachten als je veel eieren achter elkaar zou eten. Maar dat doet niemand. Als ik zou zeggen dat een van de symptomen hoofdpijn is, dan heeft iedereen hoofdpijn. De kans is groot dat je er helemaal niets van merkt. Wie zich niet lekker voelt, moet naar de dokter gaan."

Zwangeren

Welk risico een zwangere vrouw loopt, is niet bekend. Van den Berg: ,,Van fipronil is onbekend of het een specifieke invloed op de foetus heeft. Fipronil wordt afgebroken door het lichaam, dus ik verwacht dat de lever van de vrouw fungeert als filter voor de stof het ongeboren kind bereikt."

In veel voedingswaren – zoals cake, taart en pannenkoeken – zijn eieren verwerkt. Mogelijk ook met fipronil. De hoeveelheden gif die we van verwerkte eieren in ons lichaam krijgen zijn verwaarloosbaar, volgens de hoogleraar.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © ANP

Beschadigingen

Wie zich toch zorgen maakt over zijn of haar gezondheid, moet contact opnemen met een huisarts. Volgens de Haarlemse huisarts Rob Jansen kunnen eventuele beschadigingen van de lever, nieren en schildklieren makkelijk worden aangetoond met een bloedonderzoek.

,,We staan in nauw contact met het toxicologisch centrum over eventuele vervolgstappen wat betreft de behandeling'', zegt Jansen. ,,Als bloedonderzoek niets uitwijst, is de kans groot dat er een andere reden dan de eieren is dat iemand zich niet lekker voelt."

Van den Berg voert nauw overleg met de NVWA en de pluimveesector over de kwestie. Volgens de toxicoloog heeft de NVWA inmiddels goed in beeld welke partijen eieren deze verhoogde concentraties fipronil bevatten. ,,Deze worden zo snel mogelijk uit de schappen gehaald."

De NVWA liet vorige week nog weten dat we zonder problemen eieren kunnen eten. Volgens woordvoerder Paula de Jonge was deze uitspraak niet te voorbarig nu blijkt dat toch een deel van de eieren besmet is met fipronil. ,,We deden deze uitspraak op basis van de gegevens die we toen tot onze beschikking hadden. Het was op dat moment niet nodig om een voorbehoud te maken."

Uitschieters

Van den Berg vindt niet dat de NVWA te laat heeft ingegrepen. ,,De NVWA is niet oppermachtig. Op basis van de informatie die er op dat moment was, zijn de juiste beslissingen genomen. Pas nadat er afgelopen weekend meer monsters waren getest, bleek dat er meer flinke uitschieters tussen zaten. Toen bleek hoe ernstig het was, zijn alle eieren van de betrokken bedrijven van de markt gehaald. Je kunt niet op voorhand 200 bedrijven sluiten waar je nog niks van weet, dat is niet acceptabel."