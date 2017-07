Kabinet: Turkse vicepremier niet welkom voor herdenking

video VIDEO: Twee stallen in brand bij Heijderhoeve in Hees­wijk-Din­ther; honderden varkens komen om

6:33 HEESWIJK-DINTHER - De brandweer is donderdagavond om 22.23 uur in actie gekomen vanwege een grote brand bij boerenbedrijf Heijderhoeve aan de Justitieweg in Heeswijk-Dinther. Twee varkensstallen gingen in vlammen op. Daarbij zouden alle varkens in die stallen zijn omgekomen.