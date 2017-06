Kaartjesrel raakt hoogste politiebazen

Naïef geweest

Vorige maand onthulde deze krant al dat Liesbeth Huyzer – lid van de korpsleiding – op kosten van de politie voetbalwedstrijden zou hebben bezocht. Ook adviseur Bernard Welten zou kaartjes van Smit hebben aangenomen. Nu komt daar de naam van Pieter-Jaap Aalbersberg bij, de hoogste politiebaas in Amsterdam. ,,Ik ben één keer naar een concert geweest”, erkent Aalbersberg desgevraagd. ,,Het was een concert van zanger Mark Knopfler, in de Ziggo Dome in Amsterdam. Omstreeks 2014 heb ik intern gezegd: ik wil naar dat concert, kan dat? En toen zei iemand: ja, dat kan. Achteraf hoorde ik dat het via Ad Smit is gegaan. Ik wist niet dat hij het regelde. Ik heb spijt dat ik naïef ben geweest. Ik had beter moeten doorvragen.”

Kaartjes zelf betalen

Aalbersberg benadrukt dat hij altijd van plan was om de concertkaartjes – drie stuks – zelf te betalen. ,,Ik heb gewoon een rekening van de politie gekregen en die heb ik ook betaald." Het was Aalbersberg zelf die vorig jaar aandrong op een onderzoek naar het handelen van Ad Smit. ,,Ik sta daar nog altijd achter.” Liesbeth Huyzer zou twee keer op kosten van de politie naar de Arena zijn geweest. Eén keer ging ze samen met haar zoon. De kwestie kwam aan de orde bij haar benoeming tot lid van de korpsleiding van de Nationale Politie. Volgens verschillende bronnen heeft ze spijt betuigd en het geld terugbetaald. Van Welten is onbekend wat hij precies heeft gedaan. ,,Prima dat er goed onderzoek wordt gedaan”, wil hij alleen kwijt.

Geen aanziens des persoons

Aalbersberg, Huyzer en Welten hoeven hun werkzaamheden niet neer te leggen. ,,Er komt nu eerst een oriënterend onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie”, zegt een woordvoerder van de korpsleiding. ,,Op basis daarvan bepalen we of meer onderzoek nodig is naar politiemedewerkers, omdat zij mogelijk interne regels hebben overtreden. Die onderzoeken vinden plaats zonder aanziens des persoons, rang en reputatie”. Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB) schrikt van de omvang van de kaartjesrel rond Smit. ,,Ik kan alleen maar hopen dat het een incident is, van één politiebaas in Nederland die het morele kompas niet op orde heeft en verschillende collega’s daarin heeft meegesleept. Dit is niet goed voor de politie. Maar er wordt nu strenger opgetreden dan een paar jaar geleden en dat is goed.”

Bijnaam 'Adje Latje'

Ad Smit zit al sinds november thuis en is inmiddels geschorst. Vorige maand gaf hij in deze krant toe op kosten van de politie voetbalwedstrijden en concerten te hebben bezocht, maar hij zou zich ‘van geen kwaad bewust’ zijn. ,,Smit handelde niet anders dan de mensen om hem heen, met medeweten van de politietop”, zei zijn advocaat Job Knoester.



De politiecommissaris was vermaard in Amsterdam en de rest van het land. Hij pakte als politiebaas eigenhandig winkeldieven op. Zijn gevechten tijdens krakersrellen in de jaren 80 leveren hem de bijnaam ‘Adje Latje’ op.



Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie benadrukt in een reactie dat ‘minder dan 1 procent’ van de agenten de fout in gaat. Het compleet uitsluiten van integriteitsschendingen is volgens hem ‘ondenkbaar’.