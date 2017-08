'Kaarsvet' aangespoeld op groot deel kust Noord-Holland

Nederlandse en Deense fans samen naar finale

14:53 Nederlandse en Deense voetbalfans zijn vanmiddag samen naar het stadion gelopen waar zondagmiddag om 17.00 uur de finale van het EK voetbal voor vrouwen begint. In de zogeheten fanwalk wandelden fans in het oranje en in het rood de 4,5 kilometer naar de Grolsch Veste.