'Kaarsvet' aangespoeld op deel kust Noord-Holland

Het is nog onduidelijk waar de paraffine, die er uit ziet als kaarsvet, vandaan komt. Doorgaans is de scheepvaart verantwoordelijk.



Het bestanddeel van ruwe olie is niet schadelijk voor mensen, maar je kan er wel ziek van worden als je het opeet. Hondenbezitters dienen daarom hun viervoeter goed in de gaten te houden.