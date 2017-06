Justitie: noodbevel asielzoekers Weert was ontoereikend

Justitie is niet van plan om zes criminele asielzoekers te vervolgen, ook niet nadat burgemeester Jos Heijmans van Weert vanochtend had aangekondigd dan maar zelf naar de rechter te stappen. Het zestal hield zich tijdens de jaarwisseling niet aan een uitgaansverbod in zijn gemeente. Het Openbaar Ministerie (OM) blijft erbij dat vervolging niet tot veroordeling zal leiden.

,,Het OM had moeten doorpakken. Van het seponeren van deze zaken gaat een heel slecht signaal uit, vooral richting de overtreders'', zegt Heijmans vanochtend in een interview in De Telegraaf. ,,Je moet laten zien dat je hard bent, want hun misdragingen zorgen ervoor dat het draagvlak voor de opvang van echte vluchtelingen kleiner wordt.''



,,We gaan via een speciale procedure bij het gerechtshof aan de rechters vragen om de beslissing van het OM terug te draaien'', aldus de burgemeester in het dagblad. ,,Als het hof het daarmee eens is, moeten de zes alsnog vervolgd worden.''

Quote Je moet laten zien dat je hard bent, want hun misdragingen zorgen ervoor dat het draagvlak voor de opvang van echte vluchtelingen kleiner wordt Burgemeester Jos Heijmans van Weert

Melden

Verschillende Limburgse gemeenten hadden rond de afgelopen jaarwisseling asielzoekers in hun gemeente huisarrest opgelegd. In Weert ging het om zo'n 20 Noord-Afrikaanse asielzoekers. Zij mochten gedurende de periode waarvoor het uitgevaardigde noodbevel gold - tussen 21 december en 2 januari - hooguit één keer per dag kort het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) af.

Burgemeester Heijmans van Weert wilde met het huisarrest 'Keulse' toestanden in Nederland voorkomen. In die Duitse stad liep het in 2015 bij de jaarwisseling uit de hand toen vele vrouwen werden aangerand en bestolen bij het station.

Het zestal werd gedurende de feestdagen toch aangehouden omdat zij overlast hadden veroorzaakt in Weert. Ze hadden zich schuldig gemaakt aan winkeldiefstal, zakkenrollerij en intimidatie.

Reactie OM

Justitie blijft er ook na het interview van Heijmans bij dat de zes asielzoekers niet succesvol vervolgd kunnen worden. Het OM in Limburg stelt dat het noodbevel waarmee de burgemeester de groep binnen wilde houden ,,niet toereikend was''. Het bevel was niet op de persoon toegespitst, stelt justitie, terwijl dat wel verplicht is om iemands bewegingsvrijheid in te perken. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een burgemeester naar zo'n zwaar middel grijpen en dan moet de motivering op orde zijn.