Joyce en Scarlet zoeken een zaaddonor via YouTube

Voor hun zoektocht naar een zaaddonor gooien twee Utrechtse vrouwen YouTube in de strijd. Het lesbische stel met een kinderwens hoopt via een openhartig filmpje iemand te vinden die goed bij hun past. Eerdere meer gebruikelijke pogingen leidden vooral tot rare en schimmige reacties.

Gek is het idee van een zoektocht via YouTube niet. Scarlet (35) en Joyce (34), die al tien jaar een relatie met elkaar hebben, kunnen rekenen op een enorm bereik via dit medium. Hun kanaal Ik Vrouw Van Jou heeft ruim 41.000 volgers. Daarnaast zijn ze actief op Instagram, Twitter en Facebook.

Op al deze kanalen delen ze een hoop van hun leven, en schuwen ze persoonlijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een depressie, totaal niet. Dus waarom niet ook de zoektocht naar een donor delen met je tienduizenden volgers? Spannend vinden ze het wel. ,,Maar, we zien er vooral de waarde van in. Voor onszelf, maar ook voor de mannen en vrouwen die kijken en zelf worstelen met vergelijkbare problemen."

Het is niet zo dat de twee denken dat er een taboe staat op het zoeken naar een donor, vertelt Scarlet. ,,Toch is het is niet iets waar je heel makkelijk over praat. Ik denk dat ik vijf jaar geleden het woord 'zaaddonor' niet eens uit mijn mond kreeg."

Deens zaad

Joyce Everink en Scarlet Hemkes denken nu al zo'n jaar of vier na over een kindje. De oproep op YouTube is dan ook niet hun eerste poging om een geschikte donor te vinden. ,,We hebben al eens gekeken naar Deens zaad. En we hebben ook al een keer een oproep gedaan op internet. Maar wat dan? Moet je dan later tegen het kindje zeggen dat de vader een student uit Denemarken is die hem of haar niet kan verstaan, en waarmee contact leggen moeilijk is? Iemand die ze misschien maar één keer in hun leven mogen zien? Op de oproep die we plaatsten, kregen we heel veel reacties, sommige nog schimmiger dan de ander. Nauwelijks leesbare teksten, waardoor het heel moeilijk wordt voor ons om het te vertrouwen. En hoe weet je nou of diegene die reageert niet al honderden kinderen heeft verwekt?"

Het vertrouwen in de donor is voor Scarlet en Joyce heel belangrijk. Net als de klik met de man. Over het succes van de oproep op YouTube zijn ze positief. ,,We hebben een groot bereik. Een grotere oproep dan dit kunnen we niet uitzetten. We hopen echt dat we hiermee een leuke vent kunnen treffen."

Wie van de twee straks zwanger moet worden, weten ze nog niet. ,,Daar gaan we het samen nog over hebben", vertelt Scarlet. ,,We vinden het allebei mooi en bijzonder, er is tussen ons geen concurrentiestrijd. Eerst maar een donor vinden."