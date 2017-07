'Je bent gastvrouw, praatpaal en chauffeur'

Busmaatschappijen luiden de noodklok. Het personeelsbestand vergrijst en jongeren willen geen buschauffeur meer worden . ,,Onbegrijpelijk. Het is heerlijk werk. Het is jouw bus en iedereen kent je.''

Truus wil niet met haar achternaam in de krant, want de mannen die haar bus vorig jaar overvielen komen binnenkort vrij, en je weet maar nooit.

Nieuwe start

Een scheiding dreef haar 30 jaar geleden uit Twente naar Utrecht voor een nieuwe start. En de bus bracht niets dan goeds. Zelfs een nieuwe liefde. ,,Ook een chauffeur. We kwamen allebei op het eindpunt in Zuilen aan en hadden tien minuten over. Toen sloeg de vonk over.'' Volgende maand rijdt ze precies 29 jaar op de Utrechtse stadsbus. En ze 'mag' nog twee jaar en drie maanden voordat ze met pensioen gaat.

Kastelein

,,Als je van mensen houdt, móet je de bus op'', vindt Truus. ,,Als chauffeur ben je de kastelein van vroeger. Je hoort alle verhalen van de passagiers aan. Over de operatie waar ze bang voor zijn. Dat de buren weer zo tekeergingen tegen elkaar. Maar ook over liefde en geluk. Iedereen groet je als ze instappen. Al doen jonge mensen dat wat minder. En honderden passagiers kennen mijn naam. Daar word ik altijd heel blij van.''

Alleen vorige zomer had Truus een werkdip. 's Avonds laat stonden twee jonge mannen bij een halte. De bus was leeg. ,,Capuchon over het hoofd. De ene hield een mes voor mijn neus en eiste geld. Ik stond op en beet hem toe: 'Dat dacht ik niet, ik hak je hand eraf!' En ik zwaaide met mijn stempelmachine. De ander gooide iets de bus in. Een bom, dacht ik eerst. Maar het was het tasje waar het geld in moest.''