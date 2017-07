Ismail Ilgün niet vervolgd, moet wel excuses aanbieden

De 20-jarige Ilgün kwam vorig jaar zomer in het nieuws met de vlogs die hij maakte in de wijk Poelenburg in zijn woonplaats Zaandam. Hij beledigde mensen in zijn filmpjes en viel samen met zijn vrienden mensen lastig bij het winkelcentrum waar ze rondhingen. Daarnaast zocht hij de confrontatie op met raadslid Juliëtte Rot, terwijl hij werd gefilmd door een regionale filmploeg.

Tevreden met positieve weg

Het OM is tevreden met de 'positieve weg' die de vlogger is ingeslagen: hij is niet teruggevallen in strafbaar gedrag, heeft publiekelijk spijt betuigd en is op eigen initiatief in gesprek gegaan met de wijkagent. ,,Zijn bekendheid zet hij al enige tijd op een goede manier in voor de maatschappij. Zo maakt hij vlogs over achterstandswijken die hij op een positieve manier in beeld probeert te brengen."