Inval bij bedrijf superrijke in Den Haag

De Fiod bevestigt tegenover AD.nl dat het bedrijf Urban Interest van de Haagse vastgoedmagnaat ingevallen is omdat er mogelijk sprake is van 'niet ambtelijke corruptie in een faillissementsfraude'. ,,Het klopt dat we daar binnen zijn’’, bevestigt woordvoerder van de Fiod Wietske Visser. ,,Dat gaat dus om mensen die geen ambtenaar zijn, zoals medewerkers en directeuren’’, licht de Fiod-woordvoerster toe.



Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie laten weten dat ze 'bezig' zijn met 'diverse zoekingen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek'. ,,In Den Haag wordt gezocht bij een bedrijfspand als getuige'', licht woordvoerder Valentine Hoen van het OM toe. ,,Meer kunnen we gedurende de zoekingen niet zeggen.'' Het is onduidelijk of Harry Hilders onderzocht wordt als getuige of als verdachte.

Volgens de laatste cijfers van Quote is de vastgoedportefeuille van H. zo'n 620 miljoen euro waard. Daarmee staat hij op plek 28 in de Quote, de jaarlijkse rijkenlijst van Nederland. De Aston Martin-liefhebber weet volgens het zakenblad altijd 'wonderwel buiten bereik van de fotolens te blijven'. Hier een spaarzaam archiefbeeld.



Het is niet de eerste keer dat Harry Hilders in aanraking komt met justitie. Fraudeverdachten verklaarden dat zij ieder 12 miljoen tipgeld kregen omdat zij de vastgoedmagnaat op de hoogte zouden hebben gebracht van de verkoop van het Philips Pensioenfonds. Die zaak heeft de vastgoedmagnaat geschikt voor zo'n 40 miljoen euro.

Volledig scherm In de nieuwe Quote 500, staat Harry H. op plek 28, met 620 miljoen euro. © ANP

In oktober kocht de Haagse vastgoedondernemer H. nog de voormalige V&D op het Buikslotermeerplein in Amsterdam. Naast H&M, dat al deels in het pand zat, vestigen ook Lidl en knakenketen So Low er zich. Op het dak wordt een extra verdieping gebouwd voor sportschool Fit for Free.